Савелий Коростелев: «Клэбо – наследник Нортуга, но менее яркий, а после Йоханнеса пока никого не видно, если говорить о ярком персонаже»

Савелий Коростелев считает Йоханнеса Клэбо менее ярким, чем Петтер Нортуг.

– Вам хотелось, чтобы Йоханнес победил [на Кубке мира]?

– Да нет, зачем? Новые имена тоже нужны, потому что на самом деле все выглядит так, будто сейчас после Йоханнеса в Норвегии нет такого яркого лыжника: Йоханнес – наследник Петтера Нортуга, но менее яркий, а после Клэбо пока что никого не видно, если говорить именно о каком-то ярком персонаже.

Понятно, что у них вся команда сильная, но вот так», – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев .