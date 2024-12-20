Савелий Коростелев: «Клэбо – наследник Нортуга, но менее яркий, а после Йоханнеса пока никого не видно, если говорить о ярком персонаже»
Савелий Коростелев считает Йоханнеса Клэбо менее ярким, чем Петтер Нортуг.
– Вам хотелось, чтобы Йоханнес победил [на Кубке мира]?
– Да нет, зачем? Новые имена тоже нужны, потому что на самом деле все выглядит так, будто сейчас после Йоханнеса в Норвегии нет такого яркого лыжника: Йоханнес – наследник Петтера Нортуга, но менее яркий, а после Клэбо пока что никого не видно, если говорить именно о каком-то ярком персонаже.
Понятно, что у них вся команда сильная, но вот так», – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров Коростелев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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