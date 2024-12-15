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Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

Раиса Сметанина подключена к ИВЛ и находится в тяжелом состоянии без сознания.

Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк в телеграм‑канале.

«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь! Раиса Петровна — легенда Республики Коми и всего лыжного спорта.

Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу республиканской больницы и лично главному врачу Рамазану Магомедовичу Абакарову за самоотверженную работу и борьбу за жизнь нашей выдающейся спортсменки. Я верю, что наши молитвы и поддержка помогут ей преодолеть это тяжелое испытание», — написал Семенюк.

Сметаниной 72 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Руслана Семенюка
лыжные гонки
сборная СССР
Раиса Сметанина
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