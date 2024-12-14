Сергей Крянин: «Не надо строго относиться к Большунову. Если есть проблема со здоровьем, это сказывается на результате»
Трехкратный олимпийский чемпион Большунов не прошел в полуфинал конькового спринта на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Ранее он не попал в призы в четырех гонках из шести, где принимал участие.
Победу в спринте одержал Александр Терентьев, второе место занял Сергей Устюгов.
«Получилась интересная, красивая борьба, девчонки тоже не подвели. Все показали, что находятся в хорошей форме. В частности, Терентьев, который продемонстрировал свой финиш. Сергей Устюгов тоже набирает, и его результаты, думаю, будут только расти.
Большунов? Не надо строго к нему относиться. Если есть проблема со здоровьем, это сказывается на результате. Выступать надо полностью здоровым, а пограничные состояния будут в ту или иную сторону перекашивать.
Самое главное – разрешить эти проблемы и постепенно приходить в былую форму. Сезон только начался, поэтому у Александра есть время набрать оптимальные кондиции. Уверен, его, как и меня в свое время, поражения только мотивируют к еще больше работе», – сказал главный тренер сборной ХМАО-Югры по лыжным гонкам.
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