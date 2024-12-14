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Вяльбе о переходах спортсменов: «Если он потом возвращается в нашу страну, здесь живет, кушает – это, наверное, не совсем справедливо»

Елена Вяльбе считает несправедливым возвращение сменивших гражданство атлетов.

– Как вы относитесь к выступлению наших спортсменов за другую страну, под другим флагом?

– Каждый человек принимает решение сам. Допустим, он решил, что ради того, чтобы выступать на международной арене, готов даже сменить гражданство. Но где он окажется потом: будет жить в России или останется в той стране за какую выступает? Мне кажется, если он все-таки потом возвращается в нашу страну, здесь живет, кушает и так далее – это, наверное, не совсем справедливо.

– Да, болезненный вопрос. И на самом деле, одно дело выступать даже в нейтральном статусе за свою страну, другое дело – выступать за другую.

– Мы уже долгое время находимся в стадии СВО. Рано или поздно все равно ты уходишь из спорта, эта профессия не вечна. Ты не можешь в спорте находиться до пенсии. И за это мне, например, сложно кого-то осуждать. Но остается единственный вопрос: а вы вообще навсегда уехали?

Есть странные ситуации. Знаете, я не буду называть фамилий никаких. Буквально в конце лета – начале осени ко мне (как к президенту Ассоциации лыжных видов спорта), обратились из одного региона, чтобы мы дали возможность выступать одной российский сноубордистке за Австрию.

На самом деле ей и не нужно было у нас спрашивать разрешения, поскольку она уже два года не выступала на международной арене, а по правилам FIS (Международной федерации лыжного спорта – Спортс’‘) ты в такой ситуации можешь сам написать заявление и потом автоматически можешь выступать за другую страну.

Тем не менее мы дали это согласие. Объяснили: она и папа давно живут в Австрии и так далее. Ну, хорошо, пожалуйста. Сейчас первый этап Кубка России. Мне звонит президент федерации сноуборда и говорит: слушай, я не понял… Этот регион ее заявляет сейчас на Кубок России. Мы же ей дали возможность сменить спортивное гражданство.

– Она не поехала, что ли?

– Оказалось, она еще здесь. Мне это очень странно. Потому что, если регион ее заявляет, значит, она до сих пор у них числится в сборной региона, они ей, видимо, платят какие-то деньги, кормят, поят. Сейчас будет чемпионат мира, она поедет и будет выступать за Австрию. Так почему тогда она готовится за счет России? Пусть австрийцы уже в нее и вкладывают. Мне кажется, это нечестно, по крайней мере, – сказала Вяльбе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
сноуборд
logoсборная Австрии жен
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