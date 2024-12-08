Елена Вяльбе: «Лучшее событие года – зимняя Спартакиада, самое крутое мероприятие. Разочарование года – открытие Олимпийских игр»
Елена Вяльбе назвала Спартакиаду лучшим спортивным событием года.
Зимняя Спартакиада-2024 прошла с 8 по 18 февраля.
«Лучшее событие года – зимняя Спартакиада народов России. Она стала самым крутым мероприятием. Проводить соревнования по зимним видам спорта наша страна умеет, вспомните Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Безусловно, всегда есть к чему стремиться, но у нас есть большой опыт в этом. Соревнования в России постоянно проходят на самом высоком уровне.
Разочарование года – открытие Олимпийских игр и участие мужчин в женских соревнованиях.
Нашей же стране этот спортивный год можно занести только в плюс. В лыжах мы провели все, что запланировали. То, что не смогли из-за объективных причин, мы перенесли и проведем в этом месяце в рамках чемпионата страны», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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