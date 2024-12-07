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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Сарразен – 2-й, Фойрштайн – 3-й

Марко Одерматт победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Бивер Крик, США

Мужчины

Супергигант

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.09,41

2. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,18

3. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 0,47

4-5. Джованни Францони (Италия) – 0,60

4-5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 0,60

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,81

7. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,83

8. Ривер Радамус (США) – 0,84

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швейцарии
супергигант
Сиприен Сарразен
Лукас Фойрштайн
Ривер Радамус
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logoсборная Франции
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Фредрик Меллер
logoсборная США
Джино Кавьезель
Джованни Францони
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Винсент Крихмайер
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