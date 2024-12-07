Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Сарразен – 2-й, Фойрштайн – 3-й
Марко Одерматт победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер Крик, США
Мужчины
Супергигант
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.09,41
2. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,18
3. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 0,47
4-5. Джованни Францони (Италия) – 0,60
4-5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 0,60
6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,81
7. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,83
8. Ривер Радамус (США) – 0,84
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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