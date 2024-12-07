Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Сарразен – 2-й, Фойрштайн – 3-й

Марко Одерматт победил в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Бивер Крик, США Мужчины Супергигант 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.09,41 2. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,18 3. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 0,47 4-5. Джованни Францони (Италия) – 0,60 4-5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 0,60 6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,81 7. Джино Кавьезель (Швейцария) – 0,83 8. Ривер Радамус (США) – 0,84 Полные результаты – здесь .