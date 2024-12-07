Горные лыжи. Кубок мира. Мурисье выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Хробат – 3-й
Джастин Мурисье победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер Крик.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер Крик, США
Мужчины
Скоростной спуск
1. Джастин Мурисье (Швейцария) – 1.40,04
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,20
3. Миха Хробат (Словения) – 0,35
4. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,51
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,65
6. Брайс Беннетт (США) – 0,88
7. Блез Гизенданнер (Франция) – 0,95
8. Нильс Аллегре (Франция) – 0,97
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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