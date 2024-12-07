Горные лыжи. Кубок мира. Мурисье выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Хробат – 3-й

Джастин Мурисье победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер Крик.

Горные лыжи Кубок мира Бивер Крик, США Мужчины Скоростной спуск 1. Джастин Мурисье (Швейцария) – 1.40,04 2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,20 3. Миха Хробат (Словения) – 0,35 4. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,51 5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,65 6. Брайс Беннетт (США) – 0,88 7. Блез Гизенданнер (Франция) – 0,95 8. Нильс Аллегре (Франция) – 0,97