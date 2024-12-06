Савелий Коростелев: «Самое заветное, чего может достичь спортсмен, – личное золото Олимпиады. Отстраняют – мотивации становится больше»
С весны 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Что мотивирует вас идти дальше и не бросать любимое дело?
– Если брать глобально, мне это все нужно, чтобы получить самое заветное, чего может достичь спортсмен, – личное золото Олимпиады.
– Как тебе в нынешней ситуации? Насколько тебе тяжело?
– С каждым годом все тяжелее смотреть Кубок мира.
– Как ищешь мотивацию? Потому что впереди неизвестность.
– Они отстраняют – мотивации становится больше. Чем больше что‑то запрещают, тем больше появляется желание. Это из серии «запретный плод сладок». Детям говорят, что нельзя конфеты до обеда, а ты попробуй объяснить детям почему.
– Как можно на этом ощущении голода постоянно жить?
– В России бегаем.
– Ты же не знаешь, съешь ты эту «конфету» или нет.
– В любом случае съем.
– Уверен?
– Да.
– Тебе 21.
– Вот именно. Когда‑то да съем.
– Здесь в России что ты готов съесть?
– Все.
– Какие цели на ближайшие сезон‑три?
– Хотелось бы выиграть общий зачет и показать уровень в личных гонках чемпионата России.
– Если нет Олимпиады, ты найдешь мотивацию?
– Конечно. В 2030 году мне будет 26 лет. Давай возьмем летников. Сейчас даже в данной ситуации после Олимпиады их начали допускать до участия в международных стартах. Так и начинается мотивация. Я считаю, что на Олимпийские игры мы поедем.
– Если завтра закончится наша дисквалификация, ты поедешь на Олимпиаду или на чемпионат мира под нейтральным флагом?
– Смотря какие условия, – ответил двукратный чемпион мира среди юниоров и двукратный чемпион России Коростелев.
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