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Савелий Коростелев: «Самое заветное, чего может достичь спортсмен, – личное золото Олимпиады. Отстраняют – мотивации становится больше»

Савелий Коростелев заявил, что недопуск лыжников сильнее мотивирует к Олимпиаде.

С весны 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Что мотивирует вас идти дальше и не бросать любимое дело?

– Если брать глобально, мне это все нужно, чтобы получить самое заветное, чего может достичь спортсмен, – личное золото Олимпиады.

– Как тебе в нынешней ситуации? Насколько тебе тяжело?

– С каждым годом все тяжелее смотреть Кубок мира.

– Как ищешь мотивацию? Потому что впереди неизвестность.

– Они отстраняют – мотивации становится больше. Чем больше что‑то запрещают, тем больше появляется желание. Это из серии «запретный плод сладок». Детям говорят, что нельзя конфеты до обеда, а ты попробуй объяснить детям почему.

– Как можно на этом ощущении голода постоянно жить?

– В России бегаем.

– Ты же не знаешь, съешь ты эту «конфету» или нет.

– В любом случае съем.

– Уверен?

– Да.

– Тебе 21.

– Вот именно. Когда‑то да съем.

– Здесь в России что ты готов съесть?

– Все.

– Какие цели на ближайшие сезон‑три?

– Хотелось бы выиграть общий зачет и показать уровень в личных гонках чемпионата России.

– Если нет Олимпиады, ты найдешь мотивацию?

– Конечно. В 2030 году мне будет 26 лет. Давай возьмем летников. Сейчас даже в данной ситуации после Олимпиады их начали допускать до участия в международных стартах. Так и начинается мотивация. Я считаю, что на Олимпийские игры мы поедем.

– Если завтра закончится наша дисквалификация, ты поедешь на Олимпиаду или на чемпионат мира под нейтральным флагом?

– Смотря какие условия, – ответил двукратный чемпион мира среди юниоров и двукратный чемпион России Коростелев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Олимпиада-2030
лыжные гонки
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