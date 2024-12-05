Клэбо пропустит коньковую «разделку» на Кубке мира в Лиллехаммере. Лыжник не восстановился после болезни
Йоханнес Клэбо пропустит первую гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Об этом сообщил врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Уве Фераген. 6 декабря в Лиллехаммере пройдет 10-километровая «разделка» свободным стилем.
Ранее Клэбо не смог пробежать масс-старт в финской Руке из-за простуды.
«После консультаций с медицинским штабом решено, что соревнования в пятницу – это слишком рано [для возвращения]. Мы будем оценивать ситуацию к выходным, с учетом гонок в субботу и воскресенье», – сказал Фераген.
Клэбо 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
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