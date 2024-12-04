Тренер российских ски-альпинистов о проверке на нейтральный статус: «Смотрели публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования»
Тренер ски-альпинистов рассказал о процедуре получения нейтрального статуса.
Пятеро российских спортсменов – Никита Филиппов, Павел Якимов, Андрей Федоров, Дарья Зинченко и Варвара Прохорова – получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
«Их проверяли, прежде чем дать лицензии — смотрели их публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования.
Подписывали ли декларации? Да, но в них не было ни слова про отречение [от страны], никто осуждать СВО не заставлял, ничего подобного там нет.
Текст достаточно нейтральный», — рассказал главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости