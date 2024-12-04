Тренер российских ски-альпинистов о проверке на нейтральный статус: «Смотрели публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования»

Тренер ски-альпинистов рассказал о процедуре получения нейтрального статуса.

Пятеро российских спортсменов – Никита Филиппов, Павел Якимов, Андрей Федоров, Дарья Зинченко и Варвара Прохорова – получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

«Их проверяли, прежде чем дать лицензии — смотрели их публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования.

Подписывали ли декларации? Да, но в них не было ни слова про отречение [от страны], никто осуждать СВО не заставлял, ничего подобного там нет.

Текст достаточно нейтральный», — рассказал главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин.