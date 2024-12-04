Васильев об отсутствии зрителей на биатлоне: «Проблема есть, тут скрывать нечего. Зритель у нас стал искушенным, в какой-то степени даже избалованным»
Васильев высказался о проблеме отсутствия зрителей на соревнованиях по биатлону.
«Проблема есть, тут скрывать нечего. Зритель у нас стал искушенным, в какой-то степени даже избалованным — ему подавай только топовых спортсменов мирового уровня. Наши спортсмены таковыми являются, но поскольку сейчас не с кем сравнивать, интерес не настолько яркий.
Но для видов спорта это не главная проблема — после возвращения на мировую арену зрительский интерес возрастет многократно.
Зрителям порой не хочется стоять на холоде, потому что по телевизору им будет все профессионально прокомментировано и показана вся информация.
Так что в целом такая проблема есть, поэтому надо заинтересовать зрителей, для этого существуют специальные программы, надо подходить комплексно к решению этого вопроса», — сказал Дмитрий Васильев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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