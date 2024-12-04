ФТАР: «Президент Всемирной тяжелоатлетической федерации заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену»
Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации заявил о скором возвращении россиян.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
10 ноября Дмитрий Василенко одержал победу на выборах главы ФТАР. Он сменил на посту Максима Агапитова.
«4 декабря на конгрессе Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF), проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.
5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», – сообщили в ФТАР.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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