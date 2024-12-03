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Вероника Степанова: «Количество зрителей на трибунах гонок Кубка России все больше стремится к нулю не только у нас, но и у биатлонистов»

Вероника Степанова считает, что интерес к лыжам и биатлону в России угасает.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Степанова прокомментировала, в частности, слова биатлониста Даниила Серохвостова о низкой посещаемости Кубка России.

«Количество зрителей на трибунах гонок Кубка России все больше стремится к нулю не только у нас, но и у биатлонистов.

Если это не показатель угасания интереса к нашим видам спорта, повод подумать о переменах – я не знаю, что повод», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoВероника Степанова
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
logoДаниил Серохвостов
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