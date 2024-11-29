  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»
7

Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»

Биатлонист Серохвостов сравнил гонку на Кубке России с контрольной тренировкой.

Даниил Серохвостов одержал победу в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Чуть-чуть устал. Бежал гонку – поэтому устал. А если бы не бежал – не устал бы.

Я первый круг втопил. У меня была тактика: первый круг начать очень сильно, а потом просто потерпеть. Было преимущество, и была уверенность на последнем круге, что если даже начнешь сливать, то можно дотерпеть и выиграть.

Сегодня я очень плохо тактически прошел по трассе. Повороты плохо проходил, спусковые части вальяжно, выход и выход с подъемов тоже не очень получалось. Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же в принципе. Не ощущается, что это Кубок России.

Эстафету неохота бежать. Не то что неохота, просто будет много стартов и эстафеты явно лишние», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
logoКубок России
logoДаниил Серохвостов
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
3сегодня, 07:17
❄️ Кубок России. Серохвостов выиграл спринт, Логинов – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 36-й
74сегодня, 06:53
Даниил Серохвостов: «Первый круг был тяжелый, но второй еще тяжелее. Я решил уйти в отрыв – и это была ошибка, я капнул чуть-чуть»
124 ноября, 10:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок России. Спринт. Сола стартует 12-й, Наталия Шевченко – 15-й, Резцова – 25-й, Смольская – 31-й, Сливко – 39-й, Дербушева – 46-й
148 минут назад
Александр Логинов: «Недоволен физическим состоянием. Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, а я пока не могу этого делать»
47 минут назад
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
3сегодня, 07:17
❄️ Кубок России. Серохвостов выиграл спринт, Логинов – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 36-й
74сегодня, 06:53
Фуркад о золоте Олимпиады-2010 после допинг-бана Устюгова: «Это вызывает смешанные эмоции. Удовлетворен, что борьба с допингом приносит плоды даже 15 лет спустя»
52вчера, 21:20
Фестиваль Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси
4вчера, 20:32
Кубок IBU. Боте выиграла спринт, Шевалье – 2-я, Вайдель – 3-я, Лиен – 22-я
11вчера, 14:41
Кубок IBU. Аспенес победил в спринте, Улдал – 2-й, Гигонна – 3-й, Ботн – 9-й
10вчера, 14:30
Ирина Казакевич: «В Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе»
10вчера, 12:09
Бывший российский биатлонист Исхаков, перешедший в сборную Словакии: «Надеюсь, меня примут и поддержат. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы побеждать»
26вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
118 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06