Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»

Биатлонист Серохвостов сравнил гонку на Кубке России с контрольной тренировкой.

Даниил Серохвостов одержал победу в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Чуть-чуть устал. Бежал гонку – поэтому устал. А если бы не бежал – не устал бы.

Я первый круг втопил. У меня была тактика: первый круг начать очень сильно, а потом просто потерпеть. Было преимущество, и была уверенность на последнем круге, что если даже начнешь сливать, то можно дотерпеть и выиграть.

Сегодня я очень плохо тактически прошел по трассе. Повороты плохо проходил, спусковые части вальяжно, выход и выход с подъемов тоже не очень получалось. Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же в принципе. Не ощущается, что это Кубок России .

Эстафету неохота бежать. Не то что неохота, просто будет много стартов и эстафеты явно лишние», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».