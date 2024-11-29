Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»
Даниил Серохвостов одержал победу в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
«Чуть-чуть устал. Бежал гонку – поэтому устал. А если бы не бежал – не устал бы.
Я первый круг втопил. У меня была тактика: первый круг начать очень сильно, а потом просто потерпеть. Было преимущество, и была уверенность на последнем круге, что если даже начнешь сливать, то можно дотерпеть и выиграть.
Сегодня я очень плохо тактически прошел по трассе. Повороты плохо проходил, спусковые части вальяжно, выход и выход с подъемов тоже не очень получалось. Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же в принципе. Не ощущается, что это Кубок России.
Эстафету неохота бежать. Не то что неохота, просто будет много стартов и эстафеты явно лишние», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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