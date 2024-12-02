Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России
Александр Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России.
В классических гонках с раздельного старта лыжник занял 7-е и 9-е места, а в коньковом и классическом спринтах выбыл в 1/4 финала.
Единственный подиум – второе место в «разделке» свободным стилем.
В прошлом сезоне у Большунова была серия из 23 побед подряд.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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