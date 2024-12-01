Диггинс о победе в масс-старте: «Намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу»

Джесси Диггинс после победы на Кубке мира вспомнила о сложной гонке в 2023-м.

Сегодня на этапе в Руке американская лыжница выиграла коньковый масс-старт на 20 км. Год назад она заняла здесь второе место – тогда Диггинс потеряла палку по ходу дистанции, а затем разбила лицо , ударившись о новую.

«[Сегодня] я старалась действовать с умом, оставаться чуть позади и оценивать ситуацию.

[Гонка прошла] намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу», – сказала Диггинс.

Вот это героизм американской лыжницы! С разбитым лицом, без перчатки в минус 18 и с чужой палкой взяла серебро