Диггинс о победе в масс-старте: «Намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу»
Джесси Диггинс после победы на Кубке мира вспомнила о сложной гонке в 2023-м.
Сегодня на этапе в Руке американская лыжница выиграла коньковый масс-старт на 20 км. Год назад она заняла здесь второе место – тогда Диггинс потеряла палку по ходу дистанции, а затем разбила лицо, ударившись о новую.
«[Сегодня] я старалась действовать с умом, оставаться чуть позади и оценивать ситуацию.
[Гонка прошла] намного лучше, чем в прошлом году. Тогда я отморозила руку и получила по лицу», – сказала Диггинс.
Вот это героизм американской лыжницы! С разбитым лицом, без перчатки в минус 18 и с чужой палкой взяла серебро
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Yahoo Sports
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