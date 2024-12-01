Амундсен о победе в масс-старте: «Это ужасно приятно, я выигрывал не так уж много гонок. Жаль, что нам не удалась дуэль с Клэбо»

Харальд Амундсен выразил сожаление из-за победы в гонке без Йоханнеса Клэбо.

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке прошел масс-старт на 20 км свободным стилем. Норвежец Амундсен финишировал первым, Ян Томас Йенссен уступил 0,9 секунды и стал вторым. Клэбо снялся перед стартом из-за болезни.

«Черт возьми, это было ужасно приятно. Я выигрывал не так уж много гонок.

Эта была трудной – гораздо труднее, чем я ожидал. В конце я увидел Яна (Томаса Йенссена) позади себя и подумал, что он приблизится. Но у меня оказалось достаточно много сил, и это было приятно почувствовать.

Жаль, что нам не удалась дуэль с Йоханнесом (Клэбо). Но у меня хотя бы появились те же ощущения, которые он испытывает часто», – сказал Амундсена в эфире Viaplay.