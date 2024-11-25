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Елена Вяльбе: «Родченкова готовили заранее, еще когда он работал в канадском антидопинговом агентстве. Его завербовали – сто процентов»

Вяльбе считает, что Григория Родченкова завербовали во время работы в Канаде.

– Родченкова готовили заранее, еще когда он работал в канадском антидопинговом агентстве. Думаю, они зацепили его еще там.

– В смысле зацепили?

– Ну, люди же обрабатывают каких-то людей.

– То есть завербовали?

– Да, 100%. А с ним это можно было сделать очень легко, все-таки он наблюдался в психиатрической больнице, два раза пытался покончить с собой.Он, в принципе, гений. Но он был не признан. Если бы он занимался только химией, то 100% был бы лауреатом какой-нибудь Нобелевской премии. А так у него сестра легкоатлетка, он бывший спортсмен, и он пошел с этой химией дальше-дальше-дальше...

Гриша все это выдумывал: фантазия, ночью приснилось... Не бывает такого допинга, что ты полоскал рот, сразу пробежал 50 км и выиграл. Возвращаясь ко всему этому, я спрашиваю: а почему мы так плохо выступили в Сочи в тех видах, где реально допинг помогает достичь результата? Биатлон, лыжные гонки, коньки...

Мы планировали 4 золотые медали, худо-бедно завоевали одну – зато очень феерично. На самом деле наша команда выступила очень плохо. Мы завоевали там, где допинг как таковой не нужен. Это очень странно. Но мы все отсудили. Тогда еще суды были хоть как-то...

– Родченков предатель, по-вашему?

– 100%. Даже 200%. Сейчас периодически всплывает: книгу какую-то написал... Якобы ему сделали операцию на лицо, что его не узнать. Мне кажется, его уже нет в природе. А зачем такие люди? Никому не нужны. Он свое отработал, до свидания.

– Хотите сказать, что его уничтожили?

– Думаю, да. Я не верю, что он там живет себе припеваючи, реально не верю.

Обидно. Я его очень много лет знала. Если он выступал с какой-то лекцией, то всегда было заслушаться. Но не туда он пошел, не надо ему было заниматься всякими допингами – надо было быть химиком, он был бы величайший человек.

Я только пришла работать, говорила Сашке Легкову: если я только узнаю, что ты с Гришей где-нибудь общаешься... Он: вы что, Елена Валерьевна!

Предложить-то он мог что угодно и дать мог. Он его разрабатывал, никто этого не отрицает, он и сам этого не отрицал. Понятно, что если ты начинаешь дружить с таким человеком, он рано или поздно тебе предложит что-то.

Я к допингу отношусь очень категорично, я не приемлю это вообще. Я не делала это, когда бегала. И мне было очень обидно, что мои коллеги по цеху это делают. И мне не стало легче, что они уличены и дисквалифицированы, – сказала Елена Вяльбе в интервью на канале «Эмпатия Манучи».

«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Эмпатия Манучи»
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Легков
лыжные гонки
logoдопинг
logoсборная России (лыжные гонки)
logoГригорий Родченков
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