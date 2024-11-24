Юрий Бородавко: «Больше чем уверен, что Большунов сделает все, чтобы вернуть лучшую форму»

Тренер Александра Большунова рассказал, когда лыжник наберет оптимальную форму.

23 ноября трехкратный олимпийский чемпион Большунов занял седьмое место в гонке Кубка России на 15 км.

«Александр Большунов действительно в октябре – начале ноября серьезно приболел. До сих пор у него сохраняются остаточные явления. Он не мог проделать ту работу, которая нужна для набора хорошей формы.

Он в самом начале этого пути, надеюсь, с каждым стартом его состояние будет все лучше и лучше. Думаю, что к середине-концу декабря он сможет выйти на свои оптимальные кондиции. У меня нет в этом сомнений.

Такое восстановление – тяжелый труд, оно проходит достаточно сложно. Это можно заметить по другим спортсменам. Зная его характер, больше чем уверен, что он сделает все для того, чтобы вернуть лучшую форму», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .