Сергей Крянин: «Лыжи без Ступак не обеднеют. Но она ярчайшая лыжница нашей страны, принесет пользу в другой ипостаси»

Сергей Крянин назвал олимпийскую чемпионку Юлию Ступак ярчайшей лыжницей России.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в нынешнем сезоне 29-летняя Ступак , скорее всего, пропустит турниры уровня чемпионата и Кубка России.

– Лыжи без Юли не обеднеют. Если она приняла такое решение, надо узнать у нее. Но, правда, она ярчайшая лыжница нашей страны, она принесет пользу в другой ипостаси. Будет привлекать детей, она это умеет – заводить и зажигать толпу.

– Как оцените ее последние результаты? У нее были тяжелые периоды после Олимпиады, но и яркого тоже хватало.

– Если вы заметите, у каждого человека есть цель. Например, стать олимпийским чемпионом. Когда цель достигнута, надо найти мотивацию, чтобы заниматься дальше. Это самое сложное. Кто‑то справляется, а кто‑то начинает делать что‑то другое. У нас же помимо спорта есть семьи и дети. Начинаются расставляться приоритеты.

Чтобы стать чемпионом, нужно отдаться полностью. У меня тоже был такой период, я в 35 лет осознал, что важнее семья и дети, чем все время отдавать спорту. Ничего страшного в этом нет. Сейчас она, видимо, в том периоде, когда семья важнее. Тем более она олимпийская чемпионка, дело государственной важности сделано, – сказал член президиума ФЛГР Крянин .

Сама Ступак позже заявила , что посвятит этот сезон семье и другим делам, но пока не объявляет о завершении спортивной карьеры.