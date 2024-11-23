Вяльбе о показе лыж: «Открыть интернет не должно составлять труда. Команда, с который мы работаем, отрабатывает трансляции с каждым годом все лучше»

Елена Вяльбе отметила прогресс в интернет-трансляциях лыжных гонок.

23-26 ноября в Вершине Теи проходит первый этап Кубка России. Трансляция ведется на странице Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в VK.

– Либо у нас люди очень ленивые, я не знаю… Но открыть интернет, мне кажется, сейчас не должно составлять труда. Даже можно сделать так, что будешь по телевизору смотреть тот же самый интернет.

В Вершину Теи очень тяжелая логистика, туда очень сложно привезти ПТС-ки, прийти фурам. Поэтому «Матч ТВ» этот вариант не рассматривал. У нас в Чусовом тоже не будет ТВ, будет интернет-трансляция. Все остальные трансляции, кроме Апатитов, будут по «Матч ТВ».

Команда, с который мы работаем не первый год, отрабатывает интернет-трансляции с каждым годом все лучше. Они продвигаются вперед, слушают, что говорят тренеры и судьи. Просто зайдите на один из сайтов, на сайт федерации – сигнал по интернету отправляется в разные точки. Пожалуйста, смотрите.

– Кому сейчас принадлежат права на трансляции?

– «Матч ТВ» – те гонки, которые показывают они. Остальные у федерации. Мы договорились, что мы и им даем сигнал. Кстати, у «Матч ТВ» интернет смотрят очень многие. Проблем нет, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .