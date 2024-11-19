Этап Кубка России по лыжным гонкам будет перенесен из Тюмени из-за отсутствия снега
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам будет перенесен из Тюмени.
Соревнования должны были пройти в начале декабря на стадионе «Жемчужина Сибири», но не состоятся из-за отсутствия снега.
Первый этап Кубка России пройдет с 23 по 25 ноября в Вершине Теи (Хакасия).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Тюменская арена
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