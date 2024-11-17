Якимушкин пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам из-за болезни
Лыжник Иван Якимушкин пропустит первый этап Кубка России из-за болезни.
Соревнования пройдут в Вершине Теи (Хакасия) с 23 по 26 ноября.
«Я не вылетел в Вершину Теи. Я заболел достаточно сильно, поэтому пропустил «Гонку звезд», что меня очень расстроило, потому что это был новый, интересный, крутой формат...
В ближайшее время хочу вылететь домой, чтобы уже пройти полноценное обследование и вернуться к тренировкам», – сообщил спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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