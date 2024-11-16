Лыжи. Турнир в Муонио. Стенсхаген и Карл выиграли «разделки» на 12 км классикой, Валнес и Штадлобер – 2-е, Ииво Нисканен – 4-й
Маттис Стенсхаген и Виктория Карл выиграли разделки на 12 км на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
Муонио, Финляндия
12 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 32.30,6
2. Эрик Валнес (Норвегия) – 29,0
3. Фридрих Мох (Германия) – 43,3
4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 52,3
5. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 1.01,8
6. Юусо Хаарала (Финляндия) – 1.16,1
7. Нико Анттола (Финляндия) – 1.16,3
8. Маркус Вуорела (Финляндия) – 1.16,8...
11. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.30,5
Женщины
1. Виктория Карл (Германия) – 35.47,5
2. Тереза Штадлобер (Австрия) – 31,1
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 38,0
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 41,1
5. Катарина Хенниг (Германия) – 54,2
6. Пиа Финк (Германия) – 1.01,8
7. Лаура Гиммлер (Германия) – 1.02,1
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.19,0
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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