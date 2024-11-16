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  • Лыжи. Турнир в Муонио. Стенсхаген и Карл выиграли «разделки» на 12 км классикой, Валнес и Штадлобер – 2-е, Ииво Нисканен – 4-й
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Лыжи. Турнир в Муонио. Стенсхаген и Карл выиграли «разделки» на 12 км классикой, Валнес и Штадлобер – 2-е, Ииво Нисканен – 4-й

Маттис Стенсхаген и Виктория Карл выиграли разделки на 12 км на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

12 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 32.30,6

2. Эрик Валнес (Норвегия) – 29,0

3. Фридрих Мох (Германия) – 43,3

4. Ииво Нисканен (Финляндия) – 52,3

5. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 1.01,8

6. Юусо Хаарала (Финляндия) – 1.16,1

7. Нико Анттола (Финляндия) – 1.16,3

8. Маркус Вуорела (Финляндия) – 1.16,8...

11. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.30,5

Женщины

1. Виктория Карл (Германия) – 35.47,5

2. Тереза Штадлобер (Австрия) – 31,1

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 38,0

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 41,1

5. Катарина Хенниг (Германия) – 54,2

6. Пиа Финк (Германия) – 1.01,8

7. Лаура Гиммлер (Германия) – 1.02,1

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.19,0

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoФедерико Пеллегрино
Виктория Карл
logoТереза Штадлобер
logoКертту Нисканен
logoИиво Нисканен
турнир в Муонио
logoКатарина Хенниг
Маттис Стенсхаген
logoЭрик Валнес
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Лаура Гиммлер
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Микаэль Гуннюльфсен
Нико Анттола
Ясми Йоэнсуу
Юусо Хаарала
Пиа Финк
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