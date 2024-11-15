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Лыжи. Турнир в Муонио. Валнес и Йоэнсуу победили в спринтах классикой, Вуоринен и Гиммлер – 2-е, Пеллегрино – 3-й

Эрик Валнес и Ясми Йоэнсуу выиграли классические спринты на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 3.08,20

2. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,65

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,73

4. Вилле Ахонен (Финляндия) – 4,49

5. Вильям Маттила (Финляндия) – 4,83

6. Ниило Мойланен (Финляндия) – 6,22

Женщины

1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.32,73

2. Лаура Гиммлер (Германия) – 0,23

3. Колетта Ридзек (Германия) – 3,28

4. Аманда Саари (Финляндия) – 8,97

5. Софи Крель (Германия) – 8,97

6. Николь Монсорно (Италия) – 11,87

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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