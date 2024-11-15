Лыжи. Турнир в Муонио. Валнес и Йоэнсуу победили в спринтах классикой, Вуоринен и Гиммлер – 2-е, Пеллегрино – 3-й
Эрик Валнес и Ясми Йоэнсуу выиграли классические спринты на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 3.08,20
2. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,65
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,73
4. Вилле Ахонен (Финляндия) – 4,49
5. Вильям Маттила (Финляндия) – 4,83
6. Ниило Мойланен (Финляндия) – 6,22
Женщины
1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.32,73
2. Лаура Гиммлер (Германия) – 0,23
3. Колетта Ридзек (Германия) – 3,28
4. Аманда Саари (Финляндия) – 8,97
5. Софи Крель (Германия) – 8,97
6. Николь Монсорно (Италия) – 11,87
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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