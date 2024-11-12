Шистад пропустит открытие сезона в Бейтостолене. Норвежская лыжница перенесла операцию на брюшной полости

Норвежская лыжница Шистад пропустит турнир в Бейтостолене из-за операции.

Открытие сезона в Бейтостолене пройдет 22-24 ноября. Врач сборной Норвегии Уве Фераген сообщил, что Кристине Ставос Шистад перенесла операцию на брюшной полости и выбыла на неопределенный срок.

Также ожидается, что 25-летняя спортсменка пропустит первый этап Кубка мира в Руке, который стартует 29 ноября.

В прошедшем сезоне Шистад заняла второе место в спринтерском зачете Кубка мира.