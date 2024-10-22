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Светлана Журова: «Если убрать Вяльбе и поставить кого-то, кто объединит все лыжные федерации, то сразу возникает вопрос – а толк от этого будет?»

Светлана Журова призвала избирательно подходить к вопросу объединения федераций.

Ранее стало известно о возможном объединении спортивных федераций России по лыжным видам.

«Надо все рассматривать индивидуально по видам спорта и по тем личностям, которые готовы возглавить федерации. Это огромная ответственность. Если кто-то к этому готов и понимает, как будет руководить объединенной федерацией, это одно дело. А рушить что-то хорошо работающее старое – это другое.

Елена Вяльбе потрясающе справляется со своими обязанностями на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Если ее убрать и поставить кого-то, кто объединит все лыжные федерации, то сразу возникает вопрос – а толк от этого будет?

Наверное, Вяльбе правильно говорит о том, что у них уже есть Ассоциация лыжных видов спорта. Я думаю, что ей очень нравится заниматься своей федерацией. Нужно ли ей еще заниматься и горными лыжами, и прыжками с трамплина? С этой точки зрения, полагаю, она вряд ли хочет объединения федераций.

Но ведь может быть и так, что во главе поставят какого-то значимого человека, а Елена Валерьевна так и будет руководить ФЛГР. Но возникнет вопрос, а нужно ли будет это ей уже не в ранге президента федерации? Хотя все зависит от личности, руководитель ведь может сказать: «Елена Валерьевна, я возглавляю объединенную федерацию, а у тебя ничего не меняется, ты так же занимаешься лыжными гонками, как и все эти годы», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
лыжные гонки
прыжки с трамплина
горные лыжи
logoСветлана Журова
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
Ассоциация лыжных видов спорта России
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