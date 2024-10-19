Вяльбе об объединении федераций: «У нас есть Ассоциация лыжных видов спорта, куда входят все, кроме биатлона. Мы и так объединены, тесно общаемся»

Елена Вяльбе высказалась о возможном объединении лыжной федерации с другими.

– Летние виды спорта активно объединяются. А что у вас?

– Честно, не знаю. Большие руководители из министерства спорта сказали, что у нас это произойдет после 2026 года, после Олимпийских игр.

У нас есть Ассоциация лыжных видов спорта, куда входят все, кроме биатлона. Она работает более 40 лет, последние шесть лет ее возглавляю я, у нас проходят выборы. Мы и так уже объединены, между собой тесно общаемся, нет никаких проблем.

– Шутят, что скоро и футбол с хоккеем под одну крышу заберут.

– Нам сказали, что игровые виды спорта объединять не будут. Но если говорить об объединении федераций, то пока не очень понятно, не видно перспектив от этих шагов, положительных моментов.

Возможно, года через два мы увидим позитивные моменты и признаем, что были не правы, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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