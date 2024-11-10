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Лыжи. «Югория. Первый снег». Кулешова, Фалеева, Пантрина, Баранова, Маслакова выступят в квалификации классического спринта

10 ноября женщины выступят в классическом спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег».

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

Ханты-Мансийск

Спринт, классический стиль

Женщины

Начало квалификации – 14:00, финала – 15:30 по московскому времени.

Прямая трансляциятелеканал «Югра».

Старт-лист

11. Елизавета Маслакова

12. Олеся Ляшенко

13. Елизавета Пантрина

15. Дарья Канева

16. Лилия Васильева

17. Екатерина Евтягина

18. Ольга Сергеева

19. Анастасия Фалеева

20. Алена Баранова

21. Анастасия Кулешова

Полный старт-лист – на странице соревнований. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoЛилия Васильева
Ольга Сергеева
logoАлена Баранова
logoАнастасия Фалеева
Екатерина Евтягина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Олеся Ляшенко
Дарья Канева
Елизавета Маслакова
Югория. Первый снег
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