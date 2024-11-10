Лыжи. «Югория. Первый снег». Кулешова, Фалеева, Пантрина, Баранова, Маслакова выступят в квалификации классического спринта

10 ноября женщины выступят в классическом спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег».

Лыжные гонки «Югория. Первый снег» Ханты-Мансийск Спринт, классический стиль Женщины Начало квалификации – 14:00, финала – 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – телеканал «Югра» . Старт-лист 11. Елизавета Маслакова 12. Олеся Ляшенко 13. Елизавета Пантрина 15. Дарья Канева 16. Лилия Васильева 17. Екатерина Евтягина 18. Ольга Сергеева 19. Анастасия Фалеева 20. Алена Баранова 21. Анастасия Кулешова Полный старт-лист – на странице соревнований.