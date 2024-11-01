Коростелев обратился к FIS: «Скоро новый сезон… Может, вы еще раз подумаете о возвращении?»

Российский лыжник Савелий Коростелев обратился к FIS в соцсетях.

Коростелеву 20 лет, он двукратный чемпион мира среди юниоров и победитель Спартакиады. В своем инстаграме он показал видео с одной из тренировок на на лыжероллерах.

С 2022 года россияне не допускаются к участию в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Скоро новый сезон… FIS, может быть, вы еще раз подумаете о возвращении?😁» – подписал свое видео Коростелев на английском языке, отметив аккаунт FIS.