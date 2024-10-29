  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • 19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки
0

19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки

19-летняя горнолыжница Матильда Лоренци умерла из-за падения на тренировке.

28 октября во время спуска по склону Grawand G1 на горнолыжном курорте Валь Сеналес итальянка упала и получила множество травм.

Спортсменку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

В прошлом сезоне Лоренци выиграла общий зачет Кубка Италии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
горные лыжи
происшествия
logoсборная Италии жен
Матильда Лоренци
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
43вчера, 05:02
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
18вчера, 05:02
Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Макграт – 3-й, Бротен дебютировал за Бразилию и стал 4-м, Хиршер – 23-й
527 октября, 13:48
Йохауг о ЧМ-2025: «В первую очередь хочу показать хороший ход в марафоне. Насчет остальных дистанций буду смотреть в зависимости от формы»
527 октября, 12:12
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Шиффрин – 5-я
226 октября, 16:04
Евгений Климов: «Было бы здорово возродить те трамплины, строительство которых начиналось. Сейчас они в плачевном состоянии»
426 октября, 09:26
Евгений Климов: «В этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться»
126 октября, 09:07
Фрида Карлссон пропустит высотный сбор шведской команды в Италии из-за травмы
2325 октября, 12:23
Вероника Степанова: «Нам всем нужно учиться у фигуристов и их продюсеров — они умело перевели спорт в шоу, которые действительно смотрят»
2625 октября, 09:45
Кильде перенесет еще одну операцию на плече и полностью пропустит сезон
25 октября, 08:07
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13