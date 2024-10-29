19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки
19-летняя горнолыжница Матильда Лоренци умерла из-за падения на тренировке.
28 октября во время спуска по склону Grawand G1 на горнолыжном курорте Валь Сеналес итальянка упала и получила множество травм.
Спортсменку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
В прошлом сезоне Лоренци выиграла общий зачет Кубка Италии.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости