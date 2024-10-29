19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на склоне во время тренировки

19-летняя горнолыжница Матильда Лоренци умерла из-за падения на тренировке.

28 октября во время спуска по склону Grawand G1 на горнолыжном курорте Валь Сеналес итальянка упала и получила множество травм.

Спортсменку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

В прошлом сезоне Лоренци выиграла общий зачет Кубка Италии.