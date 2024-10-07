Призер Олимпиады-2010 финская лыжница Ропонен завершила международную карьеру в 46 лет

46-летняя финская лыжница Рита Лииза Ропонен завершила международную карьеру.

В прошедшем сезоне Ропонен участвовала в двух гонках Кубка мира. Она заняла 8-е место место в эстафете и 35-е в коньковой «разделке» на 10 км.

Как пишет Italehti, спортсменка думала о продолжении карьеры ради чемпионата мира-2025, который пройдет в Тронхейме.

«Об этом можно забыть. Я не буду участвовать.

Да, карьера в сборной завершена», – сказала лыжница, упомянув о возможном участии в ветеранских соревнованиях.

Ропонен – бронзовый призер Олимпиады-2010 и трехкратная чемпионка мира в командных дисциплинах.