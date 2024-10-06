Дмитрий Губерниев: «Поздняков из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов»

Дмитрий Губерниев считает, что отстранение сильно ударило по российскому спорту.

– Мы готовимся к очередному зимнему сезону без международных стартов. Насколько в этих видах удалось достойно провести сезоны в России?

– Лыжникам и биатлонистам удалось это сделать. Остальным пока трудно. Мы проводим соревнования так, как можем. В биатлоне и лыжах нет проблем с точки зрения показа, рассказа, финансовой привлекательности, спонсорской и телевизионной.

В остальных зимних видах спорта проблем очень много. Но, конечно, это не означает, что российские сезоны прошли так, как это было во время международных стартов.

– Как сильно вообще отстранение ударило по российскому спорту?

– Очень сильно. Только идиот этого может не понимать.

– Вы общаетесь с первыми лицами российского спорта. Как они воспринимают эту ситуацию?

– Я не чиновник, поэтому мне в этом смысле легко. Но мне нравится здравая позиция министра спорта Дегтярева, а возмущает и расстраивает дурацкая позиция Станислава Позднякова. Он из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?