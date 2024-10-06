  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Поздняков из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов»
7

Дмитрий Губерниев: «Поздняков из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов»

Дмитрий Губерниев считает, что отстранение сильно ударило по российскому спорту.

– Мы готовимся к очередному зимнему сезону без международных стартов. Насколько в этих видах удалось достойно провести сезоны в России?

– Лыжникам и биатлонистам удалось это сделать. Остальным пока трудно. Мы проводим соревнования так, как можем. В биатлоне и лыжах нет проблем с точки зрения показа, рассказа, финансовой привлекательности, спонсорской и телевизионной.

В остальных зимних видах спорта проблем очень много. Но, конечно, это не означает, что российские сезоны прошли так, как это было во время международных стартов.

– Как сильно вообще отстранение ударило по российскому спорту?

– Очень сильно. Только идиот этого может не понимать.

– Вы общаетесь с первыми лицами российского спорта. Как они воспринимают эту ситуацию?

– Я не чиновник, поэтому мне в этом смысле легко. Но мне нравится здравая позиция министра спорта Дегтярева, а возмущает и расстраивает дурацкая позиция Станислава Позднякова. Он из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре
1413 минут назад
Губерниев о возвращении россиян на международную арену: «Если переговоры будет вести известная бомбометательница госпожа Вяльбе – это катастрофа»
сегодня, 11:46
Бородавко – Губерниеву: «Ты для меня авторитет, на который я равняюсь. Многие даже не подозревают, насколько тонко ты их троллишь»
33сегодня, 06:28
Бородавко о переходе Большунова в Татарстан: «Сейчас это лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России»
1сегодня, 06:15
Дмитрий Губерниев: «После слов про бомбометание Вяльбе превратилась в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути»
138сегодня, 06:14
Юрий Бородавко: «Есть ли на примете новый Большунов? Александр такой один, другого не будет»
вчера, 20:53
Александр Большунов перешел в сборную Татарстана
14вчера, 18:04
Юрий Бородавко: «Не слышал, чтобы кто‑то из наших лыжников заговорил о смене гражданства. Предпосылок не вижу»
34 октября, 08:25
Степанова о том, зачем нужна медийная активность: «Первая причина – тренировка мозгов. Если не заставлять себя что-то делать, мозги закисляются»
94 октября, 07:24
Дмитрий Губерниев: «Титул лучшей лыжницы XX века принадлежит точно не Вяльбе»
583 октября, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
829 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13