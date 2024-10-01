Бородавко о возможном объединении лыжных федераций: «Лучше существовать по отдельности, но иметь Ассоциацию зимних видов, как есть сейчас»
Юрий Бородавко прокомментировал возможное объединении лыжных федераций.
«Не могу сказать, насколько полезно это будет. У нас существует Ассоциация зимних видов спорта, это и объединяет наши федерации.
Есть тонкости в каждом лыжном виде спорта, поэтому каждый должен заниматься своим. Если создать единую федерацию, ее руководители будут слишком перегружены.
Лучше существовать по отдельности, но иметь Ассоциацию зимних видов, как есть сейчас», – сказал тренер сборной России по лыжам.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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