Бородавко о возможном объединении лыжных федераций: «Лучше существовать по отдельности, но иметь Ассоциацию зимних видов, как есть сейчас»

Юрий Бородавко прокомментировал возможное объединении лыжных федераций.

«Не могу сказать, насколько полезно это будет. У нас существует Ассоциация зимних видов спорта, это и объединяет наши федерации.

Есть тонкости в каждом лыжном виде спорта, поэтому каждый должен заниматься своим. Если создать единую федерацию, ее руководители будут слишком перегружены.

Лучше существовать по отдельности, но иметь Ассоциацию зимних видов, как есть сейчас», – сказал тренер сборной России по лыжам.