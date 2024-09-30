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Камиль Стох повредил колено на тренировке и пропустит два этапа летнего Гран-при

Камиль Стох повредил колено на тренировке и пропустит два этапа летнего Гран-при.

Трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина получил повреждение на тренировке в Закопане. Изначально были опасения, что травма серьезная, но они не оправдались.

Стох пропустит четыре недели, а значит не поедет на этапы летнего Гран-при в Хинценбахе и Клингентале, а так же, возможно, на чемпионат Польши.

Старту зимнего сезона для него пока ничего не угрожает.

«МРТ выявило небольшую проблему. Внутренняя коллатеральная связка правого колена имеет небольшой частичный разрыв. В остальном с коленом все в порядке. Камиль начнет реабилитацию, как только опухоль спадет.

Мы оцениваем время восстановления примерно в четыре недели и надеемся, что Камиль скоро снова будет в форме», – рассказал спортивный директор сборной Польши Александр Штокль.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Merkur
прыжки с трамплина
травмы
Гран-при
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoКамиль Стох
Александр Штокль
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