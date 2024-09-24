Менеджер сборной Норвегии: «Есть тенденция, что «Тур де Ски» будет проводиться только в Италии. Мы все надеемся, что турнир будет жить»

В сборной Норвегии по лыжам заявили, что идея «Тур де Ски» рассыпается.

В этом году «Тур де Ски» примет только Италия, хотя раньше многодневка проходила сразу в нескольких странах.

– Есть тенденция, что мы окажемся только в Италии. В спортивном, экономическом и логистическом отношении с этимс проблем нет, но идея о том, что тур должен проходить в двух-трех разных странах, немного рассыпалась. В это время года непросто найти организаторов, которые имеют возможность предложить номера в отелях по той цене, которую мы требуем.

– Вы боитесь за будущее «Тур де Ски»?

– Пока нет. Я никоим образом не опасаюсь за будущее «Тур де Ски». В мире беговых лыж существует широкое мнение, что «Тур де Ски» чрезвычайно важен для спорта. Никто не хочет, чтобы мы прекратили это делать.

С Германией огромная проблема, потому что неделя прыжков с трамплина там значит куда больше, чем «Тур де Ски», а в Швейцарии сложно найти номера в отелях. Мы, норвежцы, ездим на Рождество домой, а в Центральной Европе все едут в горы, да к тому же праздник у них аж до первых выходных после Нового года. В результате мест в гостиницах почти нет.

– Означает ли это, что на «Тур де Ски» будет много Италии?

– Да, очень вероятно, но мы все надеемся, что «Тур де Ски» будет жить. Он хорошо зарекомендовал себя, и было бы бессмысленно отказываться него, — сказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Ульф Мортен Ауне.

За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши