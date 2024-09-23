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Олимпийский чемпион Хоффман поучаствовал в фестивале скайраннинга в России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Кристиан Хоффман приехал на фестиваль скайраннинга «Бамбаки-2024», который проходит в поселке Псебай Краснодарского края.

Австрийский лыжник поучаствовал в двух дисциплинах – это скайраннинг-гонка (24 км, набор высоты более 1350 м) и вертикальный километр (5 км, набор высоты более 1030 м). В них Хоффман занял третье и первое места соответственно.

Скайраннинг представляет собой скоростное восхождение. Соревнования проводятся в условиях горной высоты.

Хоффману 49 лет, на его счету олимпийское золото Солт-Лейк-Сити-2002 в гонке на 30 км и бронза Нагано-1998 в марафоне свободным стилем.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
лыжные гонки
logoсборная Австрии
Кристиан Хоффман
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