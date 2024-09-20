Клэбо о новом сезоне: «Конкуренция высокая, будет много дуэлей. Шанава, Пеллегрино – много кто хорош, и придется напрячься ради победы»
Клэбо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам.
– Кого вы считаете самым сильным из конкурентов?
– Их много. Появился Харальд (Амундсен), который выиграл Кубок мира. Есть Ииво (Нисканен), которого в свои лучшие дни является лучшим в мире классистом.
Но, конечно же, это и Люка Шанава в коньковом спринте. Знаю, что этим летом он добился серьезного прогресса в выносливости. Он тот человек, которого мне предстоит обгонять в спринтах. Также Федерико Пеллегрино. Много кто хорош, и придется напрячься ради победы. Конкуренция высокая, будет много дуэлей.
Вильям Поромаа точно будет среди тех, с кем трудно справиться. Долгое время им был и Калле (Халварссон) – надеюсь, сейчас он тоже окажется в их числе. Но еще интересно посмотреть на Альвара (Мюльбака), начавшего свой путь к вершине, – сказал Клэбо.
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