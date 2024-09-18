Лыжероллеры. Всероссийские соревнования в Тюмени. Спицов, Порошкин, Тимашов, Собакарев выступят в кроссе
Сегодня в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам пройдет мужской кросс.
Всероссийские соревнования
Тюмень
Мужчины
Кросс, 7,5 км
Начало – 9.30 по московскому времени.
Старт-лист
52. Андрей Собакарев
54. Александр Гребенько
56. Антон Тимашов
60. Илья Порошкин
63. Дмитрий Пузанов
64. Андрей Кузнецов
66. Денис Спицов
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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