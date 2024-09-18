Лыжероллеры. Всероссийские соревнования в Тюмени. Спицов, Порошкин, Тимашов, Собакарев выступят в кроссе

Сегодня в Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам пройдет мужской кросс.

Всероссийские соревнования

Тюмень

Мужчины

Кросс, 7,5 км

Начало – 9.30 по московскому времени.

Старт-лист

52. Андрей Собакарев

54. Александр Гребенько

56. Антон Тимашов

60. Илья Порошкин

63. Дмитрий Пузанов

64. Андрей Кузнецов

66. Денис Спицов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.