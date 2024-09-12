Павел Рожков: «Непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2026. Начали вести консультации, определенности пока нет»
Павел Рожков заявил, что пока нет уверенности в выступлении российских паралимпийцев на Играх-2026.
«Определяющим будет решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета осенью следующего года в Южной Корее. Есть заявление со стороны Украины, что они не допустят нашего участия.
Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности.
Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка – вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте.
На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет», – сказал глава Паралимпийского комитета России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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