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  • Павел Рожков: «Непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2026. Начали вести консультации, определенности пока нет»
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Павел Рожков: «Непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2026. Начали вести консультации, определенности пока нет»

Павел Рожков заявил, что пока нет уверенности в выступлении российских паралимпийцев на Играх-2026.

«Определяющим будет решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета осенью следующего года в Южной Корее. Есть заявление со стороны Украины, что они не допустят нашего участия.

Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности.

Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка – вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте.

На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет», – сказал глава Паралимпийского комитета России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoПаралимпийские игры
ПКР
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
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