В Норвегии открыли статую в часть 8-кратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген
В Норвегии появилась статуя в честь 8-кратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген.
Торжественное открытие состоялось сегодня в коммуне Мидтре-Геулдал с участием самой лыжницы.
«Это очень значимое событие. Я горжусь и одновременно польщена тем, что муниципалитет организовал и сделал это вместе со спортивным клубом Рогнеса. Статуя даже лучше, чем я предполагала», – сказала Бьорген.
Статуя изготовлена из бронзы. Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиона норвежских крон (около 140 тысяч долларов).
«Думаю, конкретно в этом случае бронза лучше золота – статуя в бронзе оказалась очень хороша. Я невероятно счастлива», – добавила Бьорген.
Бьорген 44 года, она завершила спортивную карьеру в 2018-м. На ее счету также 18 побед на чемпионатах мира.
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