Юлия Ступак: «Чем ближе Олимпиада-2026, там больше понимаю, что наше участие под вопросом. Себя в душе стараюсь не убеждать, что они точно будут»
– Твоя фраза из нашего прошлого интервью: «Мой горизонт планирования – Олимпиада-2026». Сейчас что думаешь?
– Чем ближе Олимпийские игры-2026, там больше понимаю, что наше участие под вопросом. Я себя в душе стараюсь не убеждать, что они точно будут. Я оптимист, и надежда есть, что мы выступим в Италии как сборная России.
Подрастающее поколение должно поехать на Олимпийские игры и показать свою силу, независимо от того, что будут говорить люди в комментариях, которые в жизни даже не выходили на пробежку. Спортивный дух который есть у спортсмена, надо будет показать в десятикратном размере.
– Уже через пару месяцев начнется подготовка к зимней Олимпиаде. Как быть спортсменам, которые на знают, будут участвовать или нет?
– Каждый спортсмен отталкивается от своих внутренних ощущений. Если я, например, готовлюсь к Олимпиаде, то мне не важен внешний шум. Спортсмен должен понимать, что это его путь и он к этому идет.
– Если допуск в Италию будет ровно таким же, как и сейчас в Париже, как поступишь?
– Честно, я не знаю. Этот год я посвятила поиску внутреннего себя. Не могу сказать, что будет завтра или через год. Пока не планирую так сегодня, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.
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