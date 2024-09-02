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Юлия Ступак: «Решила провести этот год с моей семьей. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее»

Лыжница Юлия Ступак высказалась о решении уйти из сборной России

– Месяц назад ты вышла из состава сборной России и сейчас на самоподготовке. Почему?

– Потому что я уже достаточно взрослый спортсмен для того, чтобы понимать, что мне нужно в данный момент.

– Что нужно?

– Я решила провести этот год с моей семьей. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее.

– Что изменилось для тебя?

– Я стала меньше тренироваться. Сейчас больше в семье, занимаюсь делами помимо спорта. Развиваю себя в медийной части, потому что это очень важно для каждого спортсмена. Нам всем надо строить свою жизнь, и мне надо быть не только спорте, но и вне его.

– В состав сборной еще можешь вернуться?

– Безусловно! У меня прекрасные отношения с Егором Сориным и Еленой Вяльбе. Очень надеюсь, что никого не подставила и обидела. При желании вернусь обязательно. Уверена, мне будут рады.

– Вяльбе еще в апреле говорила, что ты должна принимать решение о завершении карьеры. Были мысли?

– Я считаю, что на данный момент времени делаю все правильно для себя. Вышла из состава команды, чтобы понимать, что важно для меня в данный период. Чтобы дальше двигаться дальше в другом направлении, где мне будет интересно: будь это в спорте или другой сфере. В любом случае спорт всегда будет в моем сердце и на главных позициях.

– Какие у тебя планы? Где видишь себя через лет пять?

– Безусловно, хотелось бы находиться рядом со спортом. Мотивировать людей на активное направление, здоровый образ жизни. Быть примером, лидером мнений, за которым люди будут идти и стремиться. Мне действительно есть что сказать и приоткрыть из моего опыта как подрастающему, так и взрослому поколению.

Конкретно, я вижу, что мой путь должен быть ярким и насыщенным. Но сегодня я не загоняю себя в своей голове, – сказала олимпийская чемпионка в эстафете.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮлия Ступак (Белорукова)
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