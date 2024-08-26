Вероника Степанова: «Готовлюсь к Олимпиаде 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2026 Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова хочет взять личную медаль на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Моя цель – готовлюсь к Олимпиаде 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль.

– Если будет возможность поехать без флага и гимна – поедете?

– Такая ситуация: хоть каждый и заявляет, что лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, но без команды мы не можем показать тот результат, который показывали на прошлых зимних Играх. Весь результат показали наши сервисмены, массажисты, врачи и психологи, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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12 комментариев
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Что бы не говорили о Губерниеве, но он красиво подловил её под конец, когда намекнул на то, что Степанова олимпионик лишь в эстафете, на что та сразу же стала оправдываться: зато у меня есть олимпийский опыт, который побогаче, чем у некоторых. Хотя парой минут ранее поносила Бладцеву и байдарочников, что мол толку от их поездки, они же без медалей вернулись.
В целом конечно же видно, насколько сильно отличается её бедная речь в прямом эфире от канцелярской писанины в телеграм-канале.
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Ответ 4 shizzle ma nizzle
нуну, а моя цель сходить на свидание с Адель Экзаркопулос
Твоя цель более реалистична.
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+5
Так поедет без флага или нет? Пробубнела что-то,что даже сама не поняла
+5
-2
+3
нуну, а моя цель сходить на свидание с Адель Экзаркопулос
+4
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+2
Сначала должно произойти несколько чудес: быстрое восстановление после рождения ребёнка, победа над всеми в отбор зимой, допуск сборной команды, допуск индивидуально, обыграть ВСЕХ лидеров мировых лыж собственно на Олимпиаде итд.
Теперь о гонках - методом исключения, Спринт нет, полтинник классикой нет, скиатлон нет. То есть планирует 10ку коньком бежать- где за медалью пол Европы стоит в очереди , плюс ещё не ясно закончит ли Джесс в следущем году чтс которой рядом никто не стоит. А ещё Фрида, Карль, Эбба итд.
Так что думаю это фантазии несбыточные 😀
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Степановой там не будет.
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Ответ David Rigert
Так поедет без флага или нет? Пробубнела что-то,что даже сама не поняла
Война план покажет, она пока еще сама не разобралась.
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Готовься
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Я бы на месте карабинеров сильно напрягся и взял бы эту эскортницу на учет, тк единственный вариант обзавестись медалью в Италии в 26м году для нее - это грамотный гоп-стоп
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Ответ Грюденфельдер
Сначала должно произойти несколько чудес: быстрое восстановление после рождения ребёнка, победа над всеми в отбор зимой, допуск сборной команды, допуск индивидуально, обыграть ВСЕХ лидеров мировых лыж собственно на Олимпиаде итд. Теперь о гонках - методом исключения, Спринт нет, полтинник классикой нет, скиатлон нет. То есть планирует 10ку коньком бежать- где за медалью пол Европы стоит в очереди , плюс ещё не ясно закончит ли Джесс в следущем году чтс которой рядом никто не стоит. А ещё Фрида, Карль, Эбба итд. Так что думаю это фантазии несбыточные 😀
У Диггинс за всю карьеру 15 подиумов на коньковых разделках, у Андерссон уже 11, при том что на 6 лет моложе.
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