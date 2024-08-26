Вероника Степанова: «Готовлюсь к Олимпиаде 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль»

Вероника Степанова хочет взять личную медаль на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Моя цель – готовлюсь к 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль.

– Если будет возможность поехать без флага и гимна – поедете?

– Такая ситуация: хоть каждый и заявляет, что лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, но без команды мы не можем показать тот результат, который показывали на прошлых зимних Играх. Весь результат показали наши сервисмены, массажисты, врачи и психологи, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.