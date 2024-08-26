Вероника Степанова: «Готовлюсь к Олимпиаде 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль»
Вероника Степанова хочет взять личную медаль на Олимпиаде-2026 в Милане.
– Моя цель – готовлюсь к Олимпиаде 2026 года в Италии, моя цель – личная олимпийская медаль.
– Если будет возможность поехать без флага и гимна – поедете?
– Такая ситуация: хоть каждый и заявляет, что лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, но без команды мы не можем показать тот результат, который показывали на прошлых зимних Играх. Весь результат показали наши сервисмены, массажисты, врачи и психологи, – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
В целом конечно же видно, насколько сильно отличается её бедная речь в прямом эфире от канцелярской писанины в телеграм-канале.
Теперь о гонках - методом исключения, Спринт нет, полтинник классикой нет, скиатлон нет. То есть планирует 10ку коньком бежать- где за медалью пол Европы стоит в очереди , плюс ещё не ясно закончит ли Джесс в следущем году чтс которой рядом никто не стоит. А ещё Фрида, Карль, Эбба итд.
Так что думаю это фантазии несбыточные 😀