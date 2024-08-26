Степанова о беременности: «Если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение осталось бы неизменным»
Вероника Степанова сказала, что отстранение не повлияло на решение забеременнеть.
«Я все делаю, взвесив за и против. Все тщательно обдумав и доверившись врачам, которые убедили, что нужно рожать молодой… Прошу хейтеров оставить свои слова при себе, что вот, она молодец, время есть и пошла в декрет.
Нет, ребята, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение пойти за своим главным золотом в жизни – ребенком – осталось бы неизменным. У меня все в порядке, чувствую себя легко и активно», – рассказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
p.s. "хейтеров...она молодец" Странные они, эти хейтеры по версии тронувшейся веронички )
Владпут? ( В честь Владимира Путина, как Владлен в советское время)
Девочку можно назвать ПутинА, с ударением на букву А
Можно проще, Спартакиада
Интрига