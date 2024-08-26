Степанова о беременности: «Если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение осталось бы неизменным»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова сказала, что отстранение не повлияло на решение забеременнеть.

«Я все делаю, взвесив за и против. Все тщательно обдумав и доверившись врачам, которые убедили, что нужно рожать молодой… Прошу хейтеров оставить свои слова при себе, что вот, она молодец, время есть и пошла в декрет.

Нет, ребята, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то мое решение пойти за своим главным золотом в жизни – ребенком – осталось бы неизменным. У меня все в порядке, чувствую себя легко и активно», – рассказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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16 комментариев
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Да большинству по барабану твои решения. Кому ты все это рассказываешь?
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Ответ Dizzod
Ну молодец. Глядишь начнет давать комменты для сайтов для мамочек.
Лишь бы не здесь.
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Ответ Олег Кузнецов
Да нам фиолетово мнение Степановой .Надеюсь 1,5 года ее декретного отпуска отдохнем на спортсе от ее лжепатриотичных постов.
Скорее наоборот :)
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Ответ Yury Sin
Бла-бла-бла. p.s. "хейтеров...она молодец" Странные они, эти хейтеры по версии тронувшейся веронички )
Да нам фиолетово мнение Степановой .Надеюсь 1,5 года ее декретного отпуска отдохнем на спортсе от ее лжепатриотичных постов.
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Бла-бла-бла.
p.s. "хейтеров...она молодец" Странные они, эти хейтеры по версии тронувшейся веронички )
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Ну, понеслось. Сейчас весь их тупой диалог с тупым Губером раздёргают на цитаты.
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Интересно,как назовет своего ребенка...
Владпут? ( В честь Владимира Путина, как Владлен в советское время)
Девочку можно назвать ПутинА, с ударением на букву А
Можно проще, Спартакиада
Интрига
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Прочитал "Степашин о беременности" чуть не перекрестился...
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У лыжниц и пловчих такой пресс что животик не виден даже на 9-ом месяце
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Ответ Dizzod
Ну молодец. Глядишь начнет давать комменты для сайтов для мамочек.
Спортс придумает как прикрутить
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Ответ Олег Кузнецов
Да нам фиолетово мнение Степановой .Надеюсь 1,5 года ее декретного отпуска отдохнем на спортсе от ее лжепатриотичных постов.
Да ты чо, она только во вкус входит ) Увы ее потоки сознания еще долго тут будут появляться.
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