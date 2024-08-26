Лыжероллеры. Allianseloppet. Ангер и Смедос победили в марафонах на 48 км, Петтер Нортуг – 6-й

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Шведский лыжник Эдвин Ангер и норвежка Магни Смедос одержали победы в марафонских гонках Alliansloppet.

Лыжероллеры

Allianseloppet

Тролльхеттан, Швеция

Марафон, 48 км

Мужчины

1. Эдвин Ангер (Швеция) – 1:44.45,9

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,1

3. Маттиас Ролид (Норвегия) – 2.08,9

4. Тома Жоли (Франция) – 2.09,5

5. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 2.11,6

6. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.11,8

7. Алвар Мюльбак (Норвегия) – 2.12,0...

23. Калле Халварссон (Швеция) – 2.14,5

Женщины

1. Магни Смедос (Норвегия) – 2:06.56,0

2. Юли Квале Стестад (Норвегия) – 0,3

3. Кати Ройвас (Финляндия) – 0,4

4. Ханна Лодин (Швеция) – 0,6

5. Софи Линд (Швеция) – 1,9

6. Эмилие Флетен (Норвегия) – 18,1

 

4 комментария
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Не стареют душой ветераны! Я про Нортуга)
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Ангер приятно удивил.
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Не стареют душой ветераны! Я про Нортуга)
Нортуг доехал в группе с Халварссоном, поэтому выдал финиш, чтобы его обыграть, как в старые добрые времена.
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Ответ SkierNSK
Нортуг доехал в группе с Халварссоном, поэтому выдал финиш, чтобы его обыграть, как в старые добрые времена.
Это Он умеет!)
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