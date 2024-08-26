Лыжероллеры. Allianseloppet. Ангер и Смедос победили в марафонах на 48 км, Петтер Нортуг – 6-й
Шведский лыжник Эдвин Ангер и норвежка Магни Смедос одержали победы в марафонских гонках Alliansloppet.
Лыжероллеры
Allianseloppet
Тролльхеттан, Швеция
Марафон, 48 км
Мужчины
1. Эдвин Ангер (Швеция) – 1:44.45,9
2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,1
3. Маттиас Ролид (Норвегия) – 2.08,9
4. Тома Жоли (Франция) – 2.09,5
5. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 2.11,6
6. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.11,8
7. Алвар Мюльбак (Норвегия) – 2.12,0...
23. Калле Халварссон (Швеция) – 2.14,5
Женщины
1. Магни Смедос (Норвегия) – 2:06.56,0
2. Юли Квале Стестад (Норвегия) – 0,3
3. Кати Ройвас (Финляндия) – 0,4
4. Ханна Лодин (Швеция) – 0,6
5. Софи Линд (Швеция) – 1,9
6. Эмилие Флетен (Норвегия) – 18,1