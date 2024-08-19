Легков о преемнике Баха: «Не верю в чудеса, мне кажется, ничего не поменяется. Новый президент МОК точно так же будет двигаться по европейской повестке»

Теги лыжные гонки Александр Легков МОК Томас Бах Лыжи

Александр Легков призвал не ждать «чудес» после избрания нового президента МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2025 году.

«Я не верю в чудеса, мне кажется, ничего не поменяется. Новый президент МОК точно так же будет двигаться по повестке сегодняшнего дня, европейской повестке.

Если произойдет что-то такое, благодаря чему наших пустят, то я буду только счастлив. Но я в это не верю», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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3 комментария
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Александр прав,не чего не изменится с уходом Баха.Может ещё сильнее закрутят гайки.Он прав чудес не бывает.
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Абсолютно правильно - чудес не будет, ничего не поменяется.
Хорошо бы чтобы ещё хуже не стало.
ИМХО.
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