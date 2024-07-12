Вероника Степанова: «Сейчас осознанно принимать допинг – это все равно что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает»

Теги допинг лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что допинг можно легко принять по невнимательности.

«Сейчас осознанно принимать допинг – это все равно что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает, не зафиксирует, не снимет.

Про всякие переливания и прочие осознанные способы применения допинга говорить не вижу смысла. Мне кажется, это делают люди из той же категории, что верят, что именно они выиграли новый айфон онлайн. «Я самый умный, мне всегда везет!»

Но допинг, увы, можно легко принять по невнимательности. Классический пример – псевдоэфедрин.

В любой итальянской аптеке вам безо всякого рецепта продадут лекарство от насморка с ним. Да, там на упаковке есть надпись doping. Небольшая, на тыльной стороне. Можно и не заметить.

Поэтому я уверена, что никакой допинг намеренно Тереза Йохауг не принимала – ей просто это не нужно.

Именно поэтому «привозила» она всем остановку и после отбытия дисквалификации, когда ее проверяли чуть ли не каждую неделю», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

36 комментариев
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Что у пьяного на уме, то у Степановой на языке
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Степанова думает, что ее узнают?
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Фрейд бы конечно с ней пообщался
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"В любой итальянской аптеке" фух, слава богу нам это не грозит, я так и думал, что это у них там такое. У нас это просто не возможно. Там где у нас в аптеках измеряют давление бабушкам на стульчике, у них аппараты для эпо.
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Тогда я ЗА такую альтернативу допингу
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Вероника... Разденься!)))
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Ответ Mister Sandman
Норвежские астматики улыбаются
Зайцева солит красную икру и соленую рыбу.
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Эта с удовольствием бы разделась
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китайские пловцы поддерживают
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Ответ Матрос Кот
Например на прием допинга в КХЛ в открытую говорили некоторые тренеры. Никто не будет проверять. А сейчас,при отсутствии международных соревнований,тем более.
А почитать отчёты РУСАДА западло или буквы забыл? За 2023 год в российском хоккее с шайбой взято 405 проб. В том числе 266 проб в рамках соревновательного контроля и 139 внесоревновательного контроля.
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У неё уже какая-то фиксация на теме раздевания и демонстрации тела. Мужчинка-то не против?
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Ответ papadok
Возможно, организованные методы использования допинга (в первую очередь, ЭПО и трансфузий) сейчас потеряли смысл в связи с отсутствием необходимости соответствовать международному уровню. А так, что можно сказать. Можно раздеться и на Красной Площади, если ширмочку поставить, и медикаментозную схему можно провернуть под чутким руководством. Тем более, РУСАДА с Кубой то ли договорились, то ли нет...
Пробы РУСАДА направлялись для анализа в следующие аккредитованные лаборатории:
•LAB-Ankara-TUR-TDKM
•LAB-Cologne-GER
•LAB-Ghent-BEL-DoCoLab
•LAB-Lausanne-SUI-LSAD
•LAB-Madrid-ESP
•LAB-Seibersdorf-AUT
•LAB-UTAH-USA-SMRTL
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Ответ Verhovn
Ну вот так примерно ориетирован Евросоюз. И не до смеха.
То есть, это они Наутилуса наслушались ?
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Ответ Дмитрий Рабко
"..... Выйди на улицу голой и я подавлю свою ревность....."
Ну вот так примерно ориетирован Евросоюз. И не до смеха.
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Ответ Verhovn
Вероника... Разденься!)))
"..... Выйди на улицу голой и я подавлю свою ревность....."
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Ответ Матрос Кот
На играх БРИКС и играх Дружбы, наверное вообще не будет никакого допинг контроля. Зачем он нужен? Соревнуйся,побеждай,получай призовые. Супер гуд.
Там наверное ваще не надо будет умирать! (С)
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Ответ Глаз народа
Что у пьяного на уме, то у Степановой на языке
Под языком😛
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Ответ Silent2006
Можно, пожалуйста, фотки от Вероники, как именно надо раздеваться. Друг попросил, он немного не понял в этом месте
Передай другу, там не на что смотреть.
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ну, можно принимать, а потом списать на неосознанное....я, честно, Степановой не шибко верю, имея в виду её умопомрачительные ускорения через день после провала на предыдущей гонке и так - периодами...(но все молчат...), да и кто сейчас кого проверяет?
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Ну если Путин живет в Кремле, то в целом он так каждый день делает)
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Можно, пожалуйста, фотки от Вероники, как именно надо раздеваться. Друг попросил, он немного не понял в этом месте
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"Да, там на упаковке есть надпись doping. Небольшая, на тыльной стороне. Можно и не заметить.
Поэтому я уверена, что никакой допинг намеренно Тереза Йохауг не принимала"

Мне кажется она тупо тролит) потому что на терезкиной помаде была надпись ДОПИНГ красным цветом, аршинными буквами, с тремя восклицательными знаками и не на тыльной стороне, а по всей площади тюбика) Не заметить абсолютно невозможно даже обладая зрением -15 диоптрий.
Ну то есть буквально все с точностью до наоборот, как рассказывает Ника)

И второй момент. Конечно никто в здравом уме не будет пользоваться старыми препаратами, которые внесены в список. Но разве в этом списке всё? Нет конечно. Фарм исследования не стоят на месте, разрабатываются препараты со сходным действием, но другим составом, пока еще не запрещенным. Когда-то и ЭПО было передовым краем фарм науки и на нем выиграли кучу медалей, пока не просекли и не запретили.
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Например на прием допинга в КХЛ в открытую говорили некоторые тренеры. Никто не будет проверять. А сейчас,при отсутствии международных соревнований,тем более.
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Но дедушка которого никто не видел мог приготовить фигуристке домашний десерт который она взяла с собой и ела в поезде несколько дней...
А так никакого допинга
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На играх БРИКС и играх Дружбы, наверное вообще не будет никакого допинг контроля. Зачем он нужен? Соревнуйся,побеждай,получай призовые. Супер гуд.
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Она сама поняла, что именно сказала?)
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Не раздевалась, но осуждает.
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