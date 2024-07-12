Вероника Степанова: «Сейчас осознанно принимать допинг – это все равно что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает»
Вероника Степанова заявила, что допинг можно легко принять по невнимательности.
«Сейчас осознанно принимать допинг – это все равно что догола раздеться в районе Красной площади и надеяться, что никто не узнает, не зафиксирует, не снимет.
Про всякие переливания и прочие осознанные способы применения допинга говорить не вижу смысла. Мне кажется, это делают люди из той же категории, что верят, что именно они выиграли новый айфон онлайн. «Я самый умный, мне всегда везет!»
Но допинг, увы, можно легко принять по невнимательности. Классический пример – псевдоэфедрин.
В любой итальянской аптеке вам безо всякого рецепта продадут лекарство от насморка с ним. Да, там на упаковке есть надпись doping. Небольшая, на тыльной стороне. Можно и не заметить.
Поэтому я уверена, что никакой допинг намеренно Тереза Йохауг не принимала – ей просто это не нужно.
Именно поэтому «привозила» она всем остановку и после отбытия дисквалификации, когда ее проверяли чуть ли не каждую неделю», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».
•LAB-Ankara-TUR-TDKM
•LAB-Cologne-GER
•LAB-Ghent-BEL-DoCoLab
•LAB-Lausanne-SUI-LSAD
•LAB-Madrid-ESP
•LAB-Seibersdorf-AUT
•LAB-UTAH-USA-SMRTL
Поэтому я уверена, что никакой допинг намеренно Тереза Йохауг не принимала"
Мне кажется она тупо тролит) потому что на терезкиной помаде была надпись ДОПИНГ красным цветом, аршинными буквами, с тремя восклицательными знаками и не на тыльной стороне, а по всей площади тюбика) Не заметить абсолютно невозможно даже обладая зрением -15 диоптрий.
Ну то есть буквально все с точностью до наоборот, как рассказывает Ника)
И второй момент. Конечно никто в здравом уме не будет пользоваться старыми препаратами, которые внесены в список. Но разве в этом списке всё? Нет конечно. Фарм исследования не стоят на месте, разрабатываются препараты со сходным действием, но другим составом, пока еще не запрещенным. Когда-то и ЭПО было передовым краем фарм науки и на нем выиграли кучу медалей, пока не просекли и не запретили.
А так никакого допинга