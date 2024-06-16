FIS опубликовала символическую сборную лыжников из стран-участниц Евро-2024

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала в соцсетях символическую сборную лыжников из стран-участник футбольного Евро-2024.

Состав определялся голосованием болельщиков.

Вратарь: Фридрих Мох (Германия);

Защитники: Мика Фермойлен (Австрия), Михал Новак (Чехия), Валерио Гронд (Швейцария), Эндрю Масгрэйв (Великобритания);

Полузащитники: , Уго Лапалю, Жюль Лапьер (оба – Франция), Беда Клее, Сирил Фендрих (оба – Швейцария);

Нападающие: Федерико Пеллегрино (Италия), Люка Шанава (Франция);

Запасные: Жюль Шаппа, Тео Шели, Рено Же, (все – Франция), Элиа Барп, Симоне Дапра (оба – Италия), Яник Рибли (Швейцария), Лукас Бегль, Флориан Нотц (оба – Германия).

Отмечается, что голосование на выбор тренера еще продолжается.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Скриншот: страница FIS.