Вяльбе о требовании Украины не допускать на Олимпиаду россиянок, выступающих в борьбе: «Это идиоты и просто нелюди»

Теги ФЛГР Елена Вяльбе Женская борьба сборная России жен Париж-2024 НОК Украины Наталья Малышева Ольга Хорошавцева Динара Кудаева Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала призыв Украины отстранить россиянок от Олимпиады.

Ранее НОК Украины обратился в МОК с просьбой не допускать к Олимпиаде-2024 в Париже Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, которые выступают в вольной борьбе.

Кудаева опубликовала в соцсети пост о погибшем на СВО отце со словами «Ты мой герой», а Малышева и Хорошавцева поддержали ее лайками.

«Это идиоты и просто нелюди. Больше я ничего комментировать не буду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе

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7 комментариев
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Толстая, как там твой василич говорил? Кто обзывается тот сам так называется. Это как раз ты нелюдь.
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Злобная хабалистая тётка.
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Нет Лена идиоты другие и это те кто привёл ко всему этому, что нас теперь так «любят» и «ждут» по всему миру!!!
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Елена, вам бы в сумо, вроде запрета нет
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Ответ jqzn88xn6n
Молодец, растоптала и по факту сказала кто они. Сейчас либералы накинутся со своей «правдой с единорогами». Сосите
как там в окопах, не дует?
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