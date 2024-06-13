Вяльбе о требовании Украины не допускать на Олимпиаду россиянок, выступающих в борьбе: «Это идиоты и просто нелюди»

Елена Вяльбе прокомментировала призыв Украины отстранить россиянок от Олимпиады.

Ранее НОК Украины обратился в МОК с просьбой не допускать к Олимпиаде-2024 в Париже Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, которые выступают в вольной борьбе.

Кудаева опубликовала в соцсети пост о погибшем на СВО отце со словами «Ты мой герой», а Малышева и Хорошавцева поддержали ее лайками.

«Это идиоты и просто нелюди. Больше я ничего комментировать не буду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).

Украина просит не допускать к Олимпийским играм в Париже трех россиянок и белоруску, выступающих в вольной борьбе